"Зоря" розпочинає з поразки у Лізі Конференцій

Луганська "Зоря" програла стартовий матч Ліги Конференцій, з рахунком 1:3 поступившись норвезькому "Буде-Глімт".

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у четвер 16 вересня у норвезькому місті Буде.

Вже на першій хвилині поєдинку норвежці мали моменти, щоб відкрити рахунок, але удар з гострого кута не вийшов у форварда "Буде-Глімта". Норвежці багато атакували та били у бік воріт "Зорі", і гостріше виглядали за українську команду. "Зоря" прокинулася ближче до 30-ї хвилини, але удари Владислава Кабаєва та Владислава Кочергіна були повз ворота. Стартові 45-ть хвилин завершлися у нульову нічию.

Старт другого тайму "Зоря" провалила, пропустивши за дві хвилини два м`ячі. На 48-й хвилині Ульріх Сальтнес відкриває рахунок у матчі - 1:0. Наступна атака норвежців знову завершується голом. Цього разу під поперечку воріт Дмитра Мацапури пробив Олі Сольбаккен - 2:0.

"Зоря" на 60-й хвилині мала шанс скоротити розрив у рахунку. Спочатку удар Артема Громова заблокував воротар, а на добиванні Кочергін та Аллахьяр були не ефективними. За 30-ть секунд "Буде-Глімт" покарав "Зорю" третім голом. Після помилки захисника Пелегріно перекидає м`яча через Мацапуру - 3:0.

Мала "Зоря" великі шанси на ще більший розгром у цій зустрічі. На 68-й хвилині після удару Салтнеса м`яч влучає у штангу воріт. На 90-й хвилині "Зоря" таки пробила ворота "Буде-Глімта". Вихід сам на сам з воротарем реалізував Громов - 3:1.

За весь матч у "Зорі" був лише один удар у площину воріт. Норвежці били шість разів по воротам Мацапури.