Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Зоря" розпочинає з поразки у Лізі Конференцій

Четвер, 16 вересня 2021, 23:53
Зоря розпочинає з поразки у Лізі Конференцій

Луганська "Зоря" програла стартовий матч Ліги Конференцій, з рахунком 1:3 поступившись норвезькому "Буде-Глімт".

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у четвер 16 вересня у норвезькому місті Буде.

Вже на першій хвилині поєдинку норвежці мали моменти, щоб відкрити рахунок, але удар з гострого кута не вийшов у форварда "Буде-Глімта". Норвежці багато атакували та били у бік воріт "Зорі", і гостріше виглядали за українську команду. "Зоря" прокинулася ближче до 30-ї хвилини, але удари Владислава Кабаєва та Владислава Кочергіна були повз ворота. Стартові 45-ть хвилин завершлися у нульову нічию.

Старт другого тайму "Зоря" провалила, пропустивши за дві хвилини два м`ячі. На 48-й хвилині Ульріх Сальтнес відкриває рахунок у матчі - 1:0. Наступна атака норвежців знову завершується голом. Цього разу під поперечку воріт Дмитра Мацапури пробив Олі Сольбаккен - 2:0.

"Зоря" на 60-й хвилині мала шанс скоротити розрив у рахунку. Спочатку удар Артема Громова заблокував воротар, а на добиванні Кочергін та Аллахьяр були не ефективними. За 30-ть секунд "Буде-Глімт" покарав "Зорю" третім голом. Після помилки захисника Пелегріно перекидає м`яча через Мацапуру - 3:0.

Мала "Зоря" великі шанси на ще більший розгром у цій зустрічі. На 68-й хвилині після удару Салтнеса м`яч влучає у штангу воріт. На 90-й хвилині "Зоря" таки пробила ворота "Буде-Глімта". Вихід сам на сам з воротарем реалізував Громов - 3:1.

За весь матч у "Зорі" був лише один удар у площину воріт. Норвежці били шість разів по воротам Мацапури.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: