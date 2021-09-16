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"Заря" начинает с поражения в Лиге конференций

Четверг, 16 сентября 2021, 23:53

Луганская "Заря" проиграла стартовый матч Лиги конференций, со счетом 1:3 уступив норвежском "Буде-Глимт".

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел в четверг 16 сентября во норвежском городе Буде.

Уже на первой минуте поединка норвежцы имели моменты, чтобы открыть счет, но удар с острого угла не вышел у форварда "Буде-Глимт". Норвежцы много атаковали и били в сторону ворот "Зари" и выглядели острее украинской команды. "Заря" проснулась ближе к 30-й минуте, но удары Владислава Кабаева и Владислава Кочергина были мимо ворот. Стартовые 45-ть минут завершились нулевой ничьей.

Старт второго тайма "Заря" провалила, пропустив за две минуты два мяча. На 48-й минуте Ульрих Салтнес открывает счет в матче - 1:0. Следующая атака норвежцев снова завершается голом. На этот раз под перекладину ворот Дмитрия Мацапуры пробил Оли Сольбакен - 2:0.

"Заря" на 60-й минуте имела шанс сократить разрыв в счете. Сначала удар Артема Громова заблокировал вратарь, а на добивании Кочергин и Аллахьяр были неэффективными. Через 30 секунд "Буде-Глимт" наказал "Зарю" третьим голом. После ошибки защитника Пелегрино перебрасывает мяч через Мацапуру - 3:0.

"Заря" имела большие шансы на еще больший разгром в этой встрече. На 68-й минуте после удара Салтнеса мяч попадает в штангу ворот. На 90-й минуте "Заря" все-же пробила ворота "Буде-Глимт". Выход один на один с вратарем реализовал Громов - 3:1.

За весь матч у "Зари" был только один удар в створ ворот. Норвежцы били шесть раз по воротам Мацапуры.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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