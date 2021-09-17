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Проти 5 членів "Аль-Каїди" США запровадили санкції

П'ятниця, 17 вересня 2021, 00:28
Проти 5 членів Аль-Каїди США запровадили санкції

Щодо 5 осіб – прибічників "Аль-Каїди" з Туреччини – Сполучені Штати запровадили санкції.

Джерело: Радіо Свободи з посиланням на Міністерство фінансів США

Деталі: За словами директорки Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції "підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням "Аль-Каїди".

"Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, в тому числі Туреччиною, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки "Аль-Каїди", – додала вона.

До списку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який мешкає в Туреччині. Міністерство фінансів дійшло висновку, що він є головним координатором деякої діяльності "Аль-Каїди" в Туреччині.

Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур’єр, який здійснював грошові перекази в підтримку "Аль-Каїди", і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.

Нагадаємо: Американські спецслужби бачать перші ознаки того, що бойовики "Аль-Каїди" почали повертатися в Афганістан.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАтероризмсанкції
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