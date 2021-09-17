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Против 5 членов "Аль-Каиды" США ввели санкции

Пятница, 17 сентября 2021, 00:28

В отношении 5 человек – сторонников "Аль-Каиды" из Турции – Соединенные Штаты ввели санкции.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на Министерство финансов США

Детали: По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции "подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов борьбе с финансированием" Аль-Каиды".

"Мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами, в том числе Турцией, чтобы разоблачать и разрушать сети финансовой поддержки" Аль-Каиды", - добавила она.

В список попал юрист египетского происхождения Маджд Салим, который живет в Турции. Министерство финансов пришло к выводу, что он является главным координатором некоторой деятельности "Аль-Каиды" в Турции.

Под санкции также попали Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, египетский финансовый курьер, который осуществлял денежные переводы в поддержку "Аль-Каиды", и турецкие граждане Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.

Напомним: Американские спецслужбы видят первые признаки того, что боевики "Аль-Каиды" начали возвращаться в Афганистан.

Темы: СШАтерроризмсанкции
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