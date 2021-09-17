США закликають прискорити формування Вищої ради правосуддя в Україні

Держдеп Сполучених Штатів закликав Україну прискорити процес формування Вищої ради правосуддя.

Джерело: Держдеп

Дослівно: "Сполучені Штати разом із Урядом України, громадянським суспільством та іншими міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну".

Деталі: Зокрема, в заяві йдеться про те, що у липні Україна прийняла історичний закон, який дає можливість для справжньої реформи судової влади.

А міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки оновлення найвищого в Україні органу судового управління – Вищої ради правосуддя, відповідно до цього закону.

Однак, як зазначає Держдеп, 13 вересня Рада суддів України відмовила висунути українських суддів для участі у процесі – відмова, яка загрожує зірвати запевнення справжньої судової реформи в Україні.

У заяві також ідеться, що "ще є час заощадити зусилля".

Рада суддів може виконувати свої зобов'язання щодо виконання закону та висувати кандидатури.

"Ми залишаємось прихильними щодо цієї реформи, щоб народ України міг довіряти своїм судам та суддям, а також щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції", – сказано в заяві.