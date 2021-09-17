США призывают ускорить формирование Высшего совета правосудия в Украине

Госдеп США призвал Украину ускорить процесс формирования Высшего совета правосудия.

Источник: Госдеп

Дословно: "Соединенные Штаты вместе с Правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину".

Детали: В частности, в заявлении говорится о том, что в июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для настоящей реформы судебной власти.

А международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки обновления самого высокого в Украине органа судебного управления - Высший совет правосудия, согласно этому закону.

Однако, как отмечает Госдеп, 13 сентября Совет судей Украины отказала выдвинуть украинских судей для участия в процессе - отказ, который угрожает сорвать заверение настоящей судебной реформы в Украине.

В заявлении также говорится, что "еще есть время сэкономить усилия".

Совет судей может выполнять свои обязательства по выполнению закона и выдвигать кандидатуры.

"Мы остаемся приверженными по этой реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции", - сказано в заявлении.