"Екіпаж здоровий, щасливий" – SpaceX про перший туристичний космічний політ
П'ятниця, 17 вересня 2021, 05:10
Компанія SpaceX повідомила, що самопочуття першої цивільної місії на орбіті хороше.
Джерело: SpaceX у twitter
Дослівно: "Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває.
Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав".
Передісторія:
- Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.
Українська правда