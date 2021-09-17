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"Екіпаж здоровий, щасливий" – SpaceX про перший туристичний космічний політ

П'ятниця, 17 вересня 2021, 05:10
Екіпаж здоровий, щасливий – SpaceX про перший туристичний космічний політ

Компанія SpaceX повідомила, що самопочуття першої цивільної місії на орбіті хороше.

Джерело: SpaceX у twitter

Дослівно: "Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває.

Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав".

Передісторія:

  • Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Українська правда
Теми: космос
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