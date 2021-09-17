Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Екіпаж здоровий, щасливий" – SpaceX про перший туристичний космічний політ

П'ятниця, 17 вересня 2021, 05:10

Компанія SpaceX повідомила, що самопочуття першої цивільної місії на орбіті хороше.

Джерело: SpaceX у twitter

Дослівно: "Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває.

Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав".

Передісторія:

  • Четверо цивільних відправилися в космос з місією Inspiration4 - першого цивільного космічного польоту SpaceX.

Українська правда
Теми: космос
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста

Україна ввела санкції проти отруйників Навального

Система моніторингу "олігархів" вже готова – РНБО

Україна підготувала новий пакет санкцій: за російські "вибори" на окупованих територіях

Данілов не зрозумів питання журналіста: Російською говорите, а я напрягаюся

інфографікаУкраїнці відповіли, де їм найкомфортніше живеться

Усі новини...
космос
"Шеньчжоу-12" відокремився від космічної станції Китаю для повернення на Землю
Почався перший туристичний космічний політ SpaceX
Співзасновник Apple Возняк оголосив про створення космічної компанії
Останні новини
22:14
Вища рада правосуддя призначила членів комісії для обрання складу ВККС
21:55
Новини економіки: Ryanair готує експансію в Україні, місія МВФ у вересні
21:35
Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень 
21:15
З Кабула вилетів рейс зі 170 громадянами США та країн Європи
21:00
Новини 17 вересня: "наради" на матчі, затримання проросійського пропагандиста
20:40
Генпрокурори половини штатів США вимагають від Байдена скасувати обов’язкову вакцинацію
20:35
На окупованих територіях спалах захворюваності на COVID-19 – Денісова
20:05
В Європарламенті закликали перевірити "Газпром" на причетність до зростання цін на газ
20:02
"Працювати не буде" – РНБО про роботу російської MERE в Україні
19:42
Тупицький в ОАСК хоче скасувати конкурс до Конституційного Суду
Усі новини...