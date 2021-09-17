"Екіпаж здоровий, щасливий" – SpaceX про перший туристичний космічний політ

Компанія SpaceX повідомила, що самопочуття першої цивільної місії на орбіті хороше.

Джерело: SpaceX у twitter

Дослівно: "Екіпаж здоровий, щасливий і комфортно відпочиває.

Перед тим, як екіпаж пішов спати, він облетів Землю 5,5 рази, завершив свій перший раунд наукових досліджень і пообідав".

Передісторія: