"Экипаж здоров, счастлив" – SpaceX о первом туристическом космическом полете
Пятница, 17 сентября 2021, 05:10
Компания SpaceX сообщила, что самочувствие первой гражданской миссии на орбите хорошее.
Источник: SpaceX в twitter
Дословно: "Экипаж здоров, счастлив и комфортно отдыхает.
Перед тем, как экипаж пошел спать, он облетел Землю 5,5 раза, завершил свой первый раунд научных исследований и пообедал".
Предыстория:
- Четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.
Украинская правда