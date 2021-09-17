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"Экипаж здоров, счастлив" – SpaceX о первом туристическом космическом полете

Пятница, 17 сентября 2021, 05:10
Экипаж здоров, счастлив – SpaceX о первом туристическом космическом полете

Компания SpaceX сообщила, что самочувствие первой гражданской миссии на орбите хорошее.

Источник: SpaceX в twitter

Дословно: "Экипаж здоров, счастлив и комфортно отдыхает.

Перед тем, как экипаж пошел спать, он облетел Землю 5,5 раза, завершил свой первый раунд научных исследований и пообедал".

Предыстория:

  • Четверо гражданских отправились в космос с миссией Inspiration4 - первого гражданского космического полета SpaceX.

Украинская правда

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Темы: космос
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