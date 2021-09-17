Україна залишається 3-ю в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
За добу 15 вересня у світі діагностували понад 571 тисячу нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Бразилії. За добовою смертністю від COVID-19 Україна займає 3 місце в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 151 тисячу, в Індії та Бразилії – понад 34 тисячі.
Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Туреччина і Британія.
Україна серед країн світу займає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.
В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Україна.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 204 489 027 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 4 684 149 смертей від COVID-19.
Передісторія:
- За добу 15 вересня в Україні зафіксували 5 744 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби і 101 летальний випадок, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 507 осіб, одужали 1 499 осіб.