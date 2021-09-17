Украина остается 3-й в Европе по суточной смертности от коронавируса
За сутки 15 сентября в мире диагностировали более 571 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Бразилии. По суточной смертности от COVID-19 Украина занимает 3 место в Европе.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в США зафиксировали более 151 000, в Индии и Бразилии – более 34 000.
Далее по количеству больных в рейтинге находятся Турция и Великобритания.
Украина среди стран мира занимает 20 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию.
В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Германия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Великобритания, Украина.
За все время пандемии вылечились от недуга 204 489 027 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 4 684 149 смертей от COVID-19.
Предыстория:
- За сутки 15 сентября в Украине зафиксировали 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни и 101 летальный случай, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 507 человек, выздоровели 1 499 человек.