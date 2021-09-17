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Google та Apple видалили застосунок "Навальний"

П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:26
Фото з habr.com

Google та Apple видалили застосунок "Навальний" з Google Play і App Store, заявляє команда опозиційного російського політика Олексія Навального.

Джерело: команда Навального в Telegram, "Новая газета"

Дослівно команда Навального: "Сьогодні о 8 ранку за російським часом і Google і Apple видалили зі своїх магазинів застосунків наш додаток "Навальний". Тобто прогнулися під шантаж Кремля.

"Сенатор" Клімов і "сенатор" Джабаров можуть радіти: вони перемогли "іноземне втручання у вибори". Ну, не вони, звісно, а Путін, який влаштував кампанію зі шантажу щодо технологічних гігантів, посилаючи до них приставів, погрожуючи багатомільйонними штрафами і навіть кримінальними справами проти співробітників. Домігся, так би мовити".

Деталі: За словами соратників Навального, "світові технологічні гіганти погодилися з російським "судом", що список рекомендацій по голосуванню в форматі" номер округу – ПІБ кандидата "є екстремістським контентом".

"Коли його викладає на своєму сайті держслужбовець Сергій Собянін – це ок, і коли його роздають на листочках на інструктажі в бюджетних установах – це теж ок. І от лишень такий список від команди Навального – це "екстремізм", який має бути видалений", – обурюються вони.

Однак вони вважають, що тепер закінчаться суперечки щодо того, чи боїться Володимир Путін "Розумного голосування", адже "більш переконливої демонстрації страху перед Розумним голосуванням неможливо було продемонструвати".

Також однодумці Навального розраховують на консолідацію і поширення застосунку тими, хто має таку можливість

Цьому передувало: Увечері 16 вересня команда Навального повідомила, що на сайт і телеграм-бот "Розумного голосування" сталася DDoS-атака. Застосунок "Навальний" працював із перебоями.

15 вересня користувачі з Росії повідомили про блокування Google Docs після публікації там списків "Розумного голосування".

Передісторія:

  • У серпні Роскомнагляд направив листи з вимогою до Apple і Google видалити додаток "Навальний", де публікуються списки "Розумного голосування", адже воно, на думку влади РФ, "використовується для продовження діяльності і проведення заходів екстремістської організації". РКН попередив, що відмова Google і Apple буде вважатися втручанням у російські вибори.
  • 9 вересня російська прокуратура направила Apple і Google постанови з вимогою усунути порушення, пов'язані з втручанням у виборчу кампанію, оскільки дії цих компаній в період виборів розглядаються як протиправні.
  • 16 вересня перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації РФ, генерал ФСБ Володимир Джабаров пригрозив співробітникам офісів Google і Apple кримінальними справами. Представники Apple і Google були запрошені в четвер на засідання комісії Ради Федерації щодо захисту державного суверенітету.

Теми: РосіяНавальнийінтернетвибори
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