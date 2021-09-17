Google и Apple удалили приложение "Навальный" из Google Play и App Store, заявляет команда оппозиционного российского политика Алексея Навального.

Источник: команда Навального в Telegram, "Новая газета"

Дословно команда Навального: "Сегодня в 8 утра по российскому времени и Google и Apple удалили из своих магазинов приложений наше приложение "Навальный". То есть прогнулись под шантаж Кремля.

"Сенатор" Климов и "сенатор" Джабаров могут радоваться: они победили "иностранное вмешательство в выборы". Ну, не они, конечно, а Путин, который устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников. Добился, так сказать".

Детали: По словам соратников Навального, "мировые технологические гиганты согласились с российским "судом", что список рекомендаций по голосованию в формате "номер округа – ФИО кандидата" есть экстремистский контент".

"Когда его выкладывает на своем сайте госслужащий Сергей Собянин – это ок, и когда его раздают на листочках на инструктажах в бюджетных учреждениях – это тоже ок. И вот только такой список от команды Навального – это "экстремизм", который должен быть удален", – возмущаются они.

Однако они считают, что теперь закончатся споры относительно того, боится ли Владимир Путин "Умного голосования", так как "более убедительной демонстрации страха перед Умным голосованием невозможно было продемонстрировать".

Также единомышленники Навального рассчитывают на консолидацию и распространение приложения теми, кто имеет такую возможность

Этому предшествовало: Вечером 16 сентября команда Навального сообщила, что на сайт и телеграм-бот "Умного голосования" произошла DDoS-атака. Приложение "Навальный" работало с перебоями.

15 сентября пользователи из России сообщили о блокировке Google Docs после публикации там списков "Умного голосования".

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