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У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця

П'ятниця, 17 вересня 2021, 10:03
Суддя Писанець, "Фокус"

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Джерело: Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося....

Всі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто за дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні".

Деталі: Сухачов повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати", – заявив він.

"Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації", – додав Сухачов.

Передісторія:

  • Суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби 11 вересня. За фактом смерті судді відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування ведуть співробітники ДБР.
  • ЗМІ повідомляли, що суддя відпочивав у компанії друзів: адвоката і слідчого Солом'янського райуправління поліції Києва.
  • Віталій Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 по 2011 роки, а з 2011 по 2015 роки працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанец був переведений до Печерського райсуду Києва.
  • У столичному суді Писанець, серед іншого, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Теми: ДБРсудвбивствоКиївська область
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