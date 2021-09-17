У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Джерело: Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося....

Всі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто за дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні".

Деталі: Сухачов повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати", – заявив він.

"Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації", – додав Сухачов.

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