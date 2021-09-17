У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця
Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.
Джерело: Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося....
Всі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто за дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні".
Деталі: Сухачов повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.
"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати", – заявив він.
"Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації", – додав Сухачов.
Передісторія:
- Суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби 11 вересня. За фактом смерті судді відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування ведуть співробітники ДБР.
- ЗМІ повідомляли, що суддя відпочивав у компанії друзів: адвоката і слідчого Солом'янського райуправління поліції Києва.
- Віталій Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 по 2011 роки, а з 2011 по 2015 роки працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанец був переведений до Печерського райсуду Києва.
- У столичному суді Писанець, серед іншого, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.