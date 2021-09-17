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У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця

П'ятниця, 17 вересня 2021, 10:03
У ДБР не виключають версію вбивства судді Писанця
Суддя Писанець, "Фокус"

Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, заявив в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Джерело: Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії і провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події в той час, коли це сталося....

Всі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто за дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні".

Деталі: Сухачов повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу і призначено ще кілька експертиз.

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я б зараз не поспішав стверджувати", – заявив він.

"Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії і виникне відповідна потреба – будемо обговорювати зміну кваліфікації", – додав Сухачов.

Передісторія:

  • Суддю Печерського райсуду Києва Віталія Писанця знайшли мертвим у селі Погреби 11 вересня. За фактом смерті судді відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування ведуть співробітники ДБР.
  • ЗМІ повідомляли, що суддя відпочивав у компанії друзів: адвоката і слідчого Солом'янського райуправління поліції Києва.
  • Віталій Писанець був суддею Свердловського міськсуду Луганської області з 1998 по 2011 роки, а з 2011 по 2015 роки працював головою зазначеного суду. У 2015 році указом президента України Писанец був переведений до Печерського райсуду Києва.
  • У столичному суді Писанець, серед іншого, був слідчим суддею справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРсудвбивствоКиївська область
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