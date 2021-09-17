В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца
Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
Источник: Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло….
Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть, через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве".
Детали: Сухачев также сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.
"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – заявил он.
"Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации", – добавил Сухачев.
Предыстория:
- Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы 11 сентября. По факту смерти судьи открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование ведут сотрудники ГБР.
- СМИ сообщали, что судья отдыхал в компании друзей: адвоката и следователя Соломенского райуправления полиции Киева.
- Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева.
- В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.