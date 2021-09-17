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В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

Пятница, 17 сентября 2021, 10:03
В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца
Судья Писанец, "Фокус"

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Источник: Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло….

Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть, через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве".

Детали: Сухачев также сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – заявил он.

"Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации", – добавил Сухачев.

Предыстория: 

  • Судью Печерского райсуда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы 11 сентября. По факту смерти судьи открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Досудебное расследование ведут сотрудники ГБР.
  • СМИ сообщали, что судья отдыхал в компании друзей: адвоката и следователя Соломенского райуправления полиции Киева.
  • Виталий Писанец был судьей Свердловского горсуда Луганской области с 1998 по 2011 годы, а с 2011 по 2015 годы работал председателем указанного суда. В 2015 году указом президента Украины Писанец был переведен в Печерский райсуд Киева. 
  • В столичном суде Писанец, среди прочего, был следственным судьей дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Темы: ГБРсудубийствоКиевская область
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