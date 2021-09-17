В ГБР не исключают версию убийства судьи Писанца

Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, заявил и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Источник: Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Зарегистрировано уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Мы провели безотлагательные следственные действия и провели следственный эксперимент с участием лиц, которые находились непосредственно на месте события в то время, когда это произошло….

Все участники события находятся в коммуникации со следователями, то есть, через очень короткий промежуток времени мы поставим точку в этом производстве".

Детали: Сухачев также сообщил, что уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначены еще несколько экспертиз.

"Будут проверены все возможные версии следствия. Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – заявил он.

"Если будут получены весомые доказательства для подтверждения той или иной версии и возникнет соответствующая необходимость – будем обсуждать изменение квалификации", – добавил Сухачев.

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