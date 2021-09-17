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СБУ затримала проросійського пропагандиста: ловили більше року

П'ятниця, 17 вересня 2021, 10:41
Фото ілюстративне з Facebook СБУ

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста, який більше року переховувався від слідства за заклики до поділу України.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства. Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали".

Деталі: За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, затриманого звати Роман Василишин.

Чоловік агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень.

Він також  брав участь у маніпулятивних антиукраїнських сюжетах на російських пропагандистських телеканалах.

Повідомляється, що чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких СБУ викрила минулого року.

Наразі всім трьом учасникам групи (організатору ‒ мешканцю Луганська, адміністратору ютуб-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу) повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.

Затриманому загрожує від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.

Українська правда
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