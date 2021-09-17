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СБУ задержала пророссийского пропагандиста: ловили больше года

Пятница, 17 сентября 2021, 10:41
СБУ задержала пророссийского пропагандиста: ловили больше года
Фото иллюстративное с Facebook СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который больше года скрывался от следствия за призывы к разделению Украины.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия. Все это время злоумышленник продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через новосозданные телеграмм-каналы".

Детали: По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, задержанного зовут Роман Василишин.

Мужчина призывал к нарушению государственных границ и созданию на территории отдельных областей Украины псевдогосударственных образований.

Он также участвовал в манипулятивных антиукраинских сюжетах на российских пропагандистских телеканалах.

Сообщается, что мужчина входил в состав группы интернет-агентов, которых СБУ разоблачила в прошлом году.

Сейчас всем трем участникам группы (организатору – жителю Луганска, администратору ютуб-канала и редактору пророссийского интернет-ресурса) сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК.

Задержанному грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Украинская правда

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