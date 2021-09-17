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COVID у Києві: нових хворих уже втричі більше, ніж одужань

П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:15

За добу 16 вересня у столиці зафіксували 426 нових випадків коронавірусу, 2 людини померли, водночас подолали COVID-19 лише 129 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус 2 летальних випадки від вірусу, 129 подолали коронавірус".

Деталі: Серед нових хворих 223 жінки віком від 19 до 86 років, 167 чоловіків віком від 18 до 86 років, 14 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

76 людей госпіталізували. 

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (63), Святошинському (62) та в Шевченківському (61) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 229 502 випадки коронавірусу, 5 325 хворих померли, подолали вірус 219 011 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

  • За добу 13 вересня у Києві 10 людей померли від COVID-19 – була це найбільша кількість смертей з 4 червня, коли у столиці також було 10 смертей від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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