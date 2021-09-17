COVID у Києві: нових хворих уже втричі більше, ніж одужань
За добу 16 вересня у столиці зафіксували 426 нових випадків коронавірусу, 2 людини померли, водночас подолали COVID-19 лише 129 хворих.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "426 підтверджених випадків захворювання на коронавірус 2 летальних випадки від вірусу, 129 подолали коронавірус".
Деталі: Серед нових хворих 223 жінки віком від 19 до 86 років, 167 чоловіків віком від 18 до 86 років, 14 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 22 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
76 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (63), Святошинському (62) та в Шевченківському (61) районах.
Загалом з початку пандемії у столиці зареєстрували 229 502 випадки коронавірусу, 5 325 хворих померли, подолали вірус 219 011 мешканців столиці.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 13 вересня у Києві 10 людей померли від COVID-19 – була це найбільша кількість смертей з 4 червня, коли у столиці також було 10 смертей від коронавірусу.