COVID в Киеве: новых больных уже в три раза больше, чем выздоровлений
За сутки 16 сентября в столице зафиксировали 426 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли, вместе с тем преодолели COVID-19 всего 129 больных.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь: "426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 2 летальных случая от вируса, 129 преодолели коронавирус".
Детали: Среди новых больных 223 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 14 девочек от 1 месяца до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
76 человек госпитализировали.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (63), Святошинском (62) и в Шевченковском (61) районах.
Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 229 502 случая коронавируса, 5 325 больных умерли, преодолели вирус 219 011 жителей столицы.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- 13 сентября в Киеве 10 человек умерли от COVID-19 – это было наибольшее количество с 4 июня, когда в столице также было 10 смертей от коронавируса.