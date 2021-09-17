COVID в Киеве: новых больных уже в три раза больше, чем выздоровлений

За сутки 16 сентября в столице зафиксировали 426 новых случаев коронавируса, 2 человека умерли, вместе с тем преодолели COVID-19 всего 129 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "426 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 2 летальных случая от вируса, 129 преодолели коронавирус".

Детали: Среди новых больных 223 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 14 девочек от 1 месяца до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.

76 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (63), Святошинском (62) и в Шевченковском (61) районах.

Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 229 502 случая коронавируса, 5 325 больных умерли, преодолели вирус 219 011 жителей столицы.

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