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Держдеп США: Є загроза зриву обіцянки України провести реальну судову реформу

П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:13

Відмова Ради суддів призначити своїх представників до Етичної ради загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Неда Прайса, оприлюдненій 16 вересня, повідомляє "Європейська правда".

"У липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість провести справжню реформу судової системи. Міжнародні партнери призначили висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України, Вищої ради правосуддя, відповідно до цього закону.

Проте 13 вересня Рада суддів України відмовилася призначити українських суддів для участі в процесі, що загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні", - заявив речник Державного департаменту США.

Втім, за його словами, ще є час врятувати докладені зусилля, і Рада суддів може виконати свої обов'язки відповідно до закону і висунути кандидатури.

"Ми, як і раніше, твердо прихильні наданню допомоги у цій важливій реформі, щоб народ України міг довіряти своїм судам і суддям, і щоб Україна могла продовжувати свій шлях до євроатлантичної інтеграції. Судова реформа принесе більше робочих місць і економічних можливостей, а також забезпечить чесність і справедливість", - наголосив Нед Прайс.

Він підкреслив, що США разом з урядом України, громадянським суспільством та іншими міжнародними партнерами визнають, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права і залучення іноземних інвестицій в Україну.

10 вересня міжнародні партнери України подали до Вищої ради правосуддя списки міжнародних експертів для обрання з-поміж них членів відбіркових комісій при Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

16 вересня в Офісі президента України відбулась нарада за участю суддів і послів G7, щоб не допустити зриву судової реформи.

Посли країн "сімки" після зустрічі в Офісі президента заявили, що почули одностайне зобов’язання реформувати Вищу раду правосуддя.

Голова Ради суддів Богдан Моніч на зустрічі запевнив, що Рада суддів налаштована виконати закон, але має пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Теми: СШАУкраїнареформисуд
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