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Госдеп США: Есть угроза срыва обещания Украины провести реальную судебную реформу

Пятница, 17 сентября 2021, 11:13
Госдеп США: Есть угроза срыва обещания Украины провести реальную судебную реформу

Отказ Совета судей назначить своих представителей в Этический совет грозит сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, обнародованном 16 сентября, сообщает "Европейская правда".

"В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность провести настоящую реформу судебной системы. Международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины, Высшего совета правосудия, согласно этому закону.

Однако 13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещания о реальной судебной реформе в Украине", - заявил представитель Государственного департамента США.

Впрочем, по его словам, еще есть время спасти приложенные усилия, и Совет судей может выполнить свои обязанности в соответствии с законом и выдвинуть кандидатуры.

"Мы по-прежнему твердо привержены оказанию помощи в этой важной реформе, чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции. Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит честность и справедливость", - подчеркнул Нед Прайс.

Он подчеркнул, что США вместе с правительством Украины, гражданским обществом и другими международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания между ними членов отборочных комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

16 сентября в Офисе президента Украины состоялось совещание с участием судей и послов G7, чтобы не допустить срыва судебной реформы.

Послы стран "семерки" после встречи в Офисе президента заявили, что услышали единодушное обязательство реформировать Высший совет правосудия.

Председатель Совета судей Богдан Монич на встрече заверил, что Совет настроен выполнить закон, но есть предложения по совершенствованию процедуры избрания членов Этического совета.

Темы: СШАУкраинареформысуд
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