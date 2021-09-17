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Зеленський дав звання Героя України паралімпійцю-чемпіону Крипаку

П'ятниця, 17 вересня 2021, 11:45
Зеленський дав звання Героя України паралімпійцю-чемпіону Крипаку
Максим Крипак. Фото: ХОДА

Президент Володимир Зеленський присвоїв десятиразовому чемпіону Паралімпіади Максиму Крипаку звання Героя України.

Джерело: глава держави під час зустрічі з паралімпійцями

Пряма мова: "В одному інтерв’ю Максим сказав, що його приклад для наслідування це приклад великого спортсмена Майкла Фелпса… Ти сказав, що хочеш стати кращим за нього… Хай не образиться на нас Фелпс, але ти точно краще. Він – герой іншої держави. Ти – наш герой і відсьогодні – Герой України".

Деталі: Зеленський особисто вручив нагороду Крипаку за досягнення на Паралімпіаді в Токіо.

Що передувало: Уперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець. Кількість медалей Крипака також дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії.

Крипак завоював у Токіо сім нагород, із них – п'ять золотих. 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПаралімпіадаЗеленськийнагороди
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