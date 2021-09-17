Зеленский дал звание Героя Украины паралимпийцу-чемпиону Крипаку

Президент Владимир Зеленский присвоил десятикратному чемпиону Паралимпиад Максиму Крипаку звание Героя Украины.

Источник: глава государства во время встречи с паралимпийцами

Прямая речь: "В одном интервью Максим сказал, что его пример для подражания - это пример великого спортсмена Майкла Фелпса... Ты сказал, что хочешь стать лучше него ... Да не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше. Он - герой другого государства. Ты - наш герой и отныне - герой Украины".

Детали: Зеленский лично вручил награду Крипаку за достижения на Паралимпиаде в Токио.

Что предшествовало: Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец. Количество медалей Крипака также позволило ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них - пять золотых.