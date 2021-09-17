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МЗС відповіло Росії на закиди про "агресивну риторику" Зеленського й Данілова

П'ятниця, 17 вересня 2021, 12:28
Олег ніколенко

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів на закиди своєї російської колеги про "агресивну політику" президента Володимира Зеленського та секретаря РНБО Олексія Данілова, а також звинуватив РФ у небажанні виконувати свої зобов’язання.

Джерело: коментар Ніколенка, наданий "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "Російська Федерація продовжує маскувати за публічною риторикою небажання виконувати свої зобов’язання. За ширмою галасливих випадів МЗС РФ доволі чітко видніється цілеспрямована політика знищення інфраструктури мирного процесу: саботаж втілення Мінських домовленостей та підсумків саміту лідерів Нормандського формату, блокування роботи Тристоронньої контактної групи, перешкоджання діяльності ОБСЄ, затягування зашморгу на шиї сотень тисяч українців на тимчасово окупованих територіях.

Останні приклади домінування в Москві логіки на подальшу ескалацію – незаконна організація в Криму і на Донбасі виборів до Держдуми Росії, репресії проти кримських татар.

Ключі від миру в Україні лежать в Кремлі. Але там бракує сміливої політичної волі, аби рухатися вперед. Коли вона з’явиться, решта питань перетворяться на технічний процес.

Росія вже зараз може зробити перший крок: наважитися на зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Час переходити від слів до дій вже давно назрів.

Наша держава готова до прогресу.

Водночас ми чітко розуміємо, з ким маємо справу. А тому покладаємося як на дипломатію, так і на армію".

Нагадаємо: Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "агресивну риторику" України мають зупинити "західні куратори".  

Українська правда
Теми: МЗСРосіядипломатичні відносинивійнаДонбас
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