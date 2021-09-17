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МИД ответил России на обвинения в "агрессивной риторике" Зеленского и Данилова

Пятница, 17 сентября 2021, 12:28
Олег николенко

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко ответил на упреки своей российской коллеги об "агрессивной политике" президента Владимира Зеленского и секретаря СНБО Алексея Данилова, а также обвинил РФ в нежелании выполнять свои обязательства.

Источник: комментарий Николенко, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "Российская Федерация продолжает маскировать с публичной риторикой нежелание выполнять свои обязательства. За ширмой шумных выпадов МИД РФ достаточно четко видна целенаправленная политика уничтожения инфраструктуры мирного процесса: саботаж воплощения Минских договоренностей и итогов саммита лидеров Нормандского формата, блокирование работы Трехсторонней контактной группы, препятствование деятельности ОБСЕ, затягивание петли на шее сотен тысяч украинцев на временно оккупированных территориях.

Последние примеры доминирования в Москве логики на дальнейшую эскалацию - незаконная организация в Крыму и на Донбассе выборов в Госдуму России, репрессии против крымских татар.

Ключи от мира в Украине лежат в Кремле. Но там не хватает смелой политической воли, чтобы двигаться вперед. Когда она появится, остальные вопросы превратятся в технический процесс.

Россия уже сейчас может сделать первый шаг: решиться на встречу министров иностранных дел Нормандской четверки. Время переходить от слов к действиям уже давно созрело.

Наше государство готово к прогрессу.

В то же время, мы четко понимаем, с кем имеем дело. Поэтому надеемся как на дипломатию, так и на армию".

Напомним: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "агрессивную риторику" Украины должны остановить "западные кураторы".

Украинская правда
Темы: МИДРосcиядипломатические отношениявойнаДонбасс
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