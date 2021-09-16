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В МЗС РФ заявили, що риторику Зеленського і Данілова мають зупинити "західні куратори"

Четвер, 16 вересня 2021, 19:03
В МЗС РФ заявили, що риторику Зеленського і Данілова мають зупинити західні куратори

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "агресивну риторику" України мають зупинити "західні куратори".  

Джерело: Російське агентство "ТАСС", яке цитує Захарову

Пряма мова Захарової: "Показово, що ескалація напруженості на Донбасі відбувається на тлі агресивної риторики київських офіційних осіб, що абсолютно вийшла за якісь розумні рамки і межі.

Ми чого тільки не почули за останні дні… Подібні висловлювання взагалі повинні припинятися тими, хто на заході курирує Україну, нескінченно тривожиться про долю цієї країни і закликає до повернення життя там в мирне русло", - зазначила Захарова.

Деталі: Захарова згадала нещодавні слова президента України Володимира Зеленського, який допустив можливість повномасштабної війни з Росією, а також висловлювання секретаря РНБОУ Олексія Данілова про те, що українська армія може захопити ДНР і ЛНР.

За її словами, Захід продовжує "накачувати України озброєннями, бойовою технікою", проводити спільні маневри і направляти інструкторів, які навчають українських військових "ведення бойових дій, в тому числі в міських умовах".

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський 10 вересня, відповідаючи на питання чи вважає він, що між Україною і Росією може бути повномасштабна війна, відповів: "Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено".
  • Тоді прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це "апокаліптичні" висловлювання.
  • Того ж дня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія може визволити окупований Донецьк та Луганськ, якщо отримає таку команду.
  • "Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", - сказав Данілов.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДанілов
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