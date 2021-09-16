В МЗС РФ заявили, що риторику Зеленського і Данілова мають зупинити "західні куратори"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "агресивну риторику" України мають зупинити "західні куратори".

Джерело: Російське агентство "ТАСС", яке цитує Захарову

Пряма мова Захарової: "Показово, що ескалація напруженості на Донбасі відбувається на тлі агресивної риторики київських офіційних осіб, що абсолютно вийшла за якісь розумні рамки і межі.

Ми чого тільки не почули за останні дні… Подібні висловлювання взагалі повинні припинятися тими, хто на заході курирує Україну, нескінченно тривожиться про долю цієї країни і закликає до повернення життя там в мирне русло", - зазначила Захарова.

Деталі: Захарова згадала нещодавні слова президента України Володимира Зеленського, який допустив можливість повномасштабної війни з Росією, а також висловлювання секретаря РНБОУ Олексія Данілова про те, що українська армія може захопити ДНР і ЛНР.

За її словами, Захід продовжує "накачувати України озброєннями, бойовою технікою", проводити спільні маневри і направляти інструкторів, які навчають українських військових "ведення бойових дій, в тому числі в міських умовах".

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