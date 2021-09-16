В МЗС РФ заявили, що риторику Зеленського і Данілова мають зупинити "західні куратори"
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "агресивну риторику" України мають зупинити "західні куратори".
Джерело: Російське агентство "ТАСС", яке цитує Захарову
Пряма мова Захарової: "Показово, що ескалація напруженості на Донбасі відбувається на тлі агресивної риторики київських офіційних осіб, що абсолютно вийшла за якісь розумні рамки і межі.
Ми чого тільки не почули за останні дні… Подібні висловлювання взагалі повинні припинятися тими, хто на заході курирує Україну, нескінченно тривожиться про долю цієї країни і закликає до повернення життя там в мирне русло", - зазначила Захарова.
Деталі: Захарова згадала нещодавні слова президента України Володимира Зеленського, який допустив можливість повномасштабної війни з Росією, а також висловлювання секретаря РНБОУ Олексія Данілова про те, що українська армія може захопити ДНР і ЛНР.
За її словами, Захід продовжує "накачувати України озброєннями, бойовою технікою", проводити спільні маневри і направляти інструкторів, які навчають українських військових "ведення бойових дій, в тому числі в міських умовах".
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський 10 вересня, відповідаючи на питання чи вважає він, що між Україною і Росією може бути повномасштабна війна, відповів: "Вважаю, що може бути (повноцінна війна – ред.). Так і є. Мені здається, що 2014 рік був кроком вперед у цьому питанні з боку Росії і потім, завдяки українцям, кроком назад їх було зупинено".
- Тоді прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що це "апокаліптичні" висловлювання.
- Того ж дня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія може визволити окупований Донецьк та Луганськ, якщо отримає таку команду.
- "Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", - сказав Данілов.