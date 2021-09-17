"Совещания" на матче: Коломойский говорил с Арахамией и чиновниками под футбол

На футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика", который прошел в Киеве 14 сентября, было много чиновников и они вели переговоры прямо в VIP-ложе.

Источник: источники "Украинской правды", а также ZN.ua

Детали: На этот матч съехались влиятельные люди. Их можно было видеть в VIP-ложе.

Так, бизнесмен Игорь Коломойский, например, общался с руководителем фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией.

Также были в VIP-ложе экс-нардеп и президент ФК "Заря" Евгений Геллер, руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, министр Кабинета министров Олег Немчинов, вице-премьер Олег Уруский, глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов, депутаты Николай Тищенко и Андрей Иванчук, первый заместитель главы консультативно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Борис Баум, владелец сети АТБ Геннадий Буткевич, футбольные завсегдатаи братья Суркисы, депутат Сергей Левочкин и прочие.

Два источника "Украинской правды" говорят, что Давид Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Один источник УП сообщил, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев имел беседу с Игорем Коломойским. ZN.ua сообщает, что это закрытая беседа длилась 30 минут.

Еще от одного из тех, кто был в ложе, известно о разговоре Коломойского с Витренко.

Фото Дмитрия Ларина, УП

Напомним: 11 сентября Игорь Коломойский был на матче "Днепра-1" с "Шахтером" на НСК "Олимпийский" в рамках Украинской профессиональной лиги. После этого олигарх заявил, что не участвует в управлении "Днепром-1" и не заинтересован в возвращении к деятельности в сфере футбола.