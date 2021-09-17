Арахамія стверджує, що з Коломойським на матчі жартував про "деолігархічний" закон

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що на футбольному матчі з бізнесменом Ігорем Коломойським "обмінявся жартами".

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Нардеп наголосив, що на матчі був з дружиною, сином і другом. Стверджує також, що "не знав, що на грі будуть олігархи або політики", а сидів, мовляв, поруч із віп-ложею, а не в ній.

Пряма мова: "Він (Коломойський ред.) сказав:" Зараз я до тебе підійду - і тобі потрібно буде декларуватися", а я йому кажу: "Не поспішайте, ще пару тижнів є - можна не декларуватися". Обмінялися жартами про закон про олігархів...

Я не знав (що на матчі будуть міністри, інші депутати і бізнесмени), тому що я в ту ложу (спілкування Арахамія і Коломойського зафіксували у віп-ложі стадіону) не йшов, хоча у мене був, до речі, квиток туди. Але я ніколи не ходжу в ложу почесних гостей, я йду в ті ложі, де звичайні люди. я не був там (у віп-ложі): ось ложа номер 33 (де знаходився Арахамія), за бортиком, потім ложа почесних гостей".

Додатково: Арахамія також заперечує, що обговорював з Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

"Я не знаю (про що мова). У пана Ткача запитаєте (журналіст УП Михайло Ткач -ред.): якщо він хоче підставляти пана Разумкова, то нехай пан Ткач приходить і дає свою позицію. У мене не було жодної такої розмови".

Що передувало: На футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" - "Бенфіка", який пройшов в Києві 14 вересня, було багато чиновників і вони вели переговори прямо в VIP-ложі.

Так, бізнесмен Ігор Коломойський, наприклад, спілкувався з керівником фракції "Слуга народу" в парламенті Давидом Арахамією.

Два джерела "Української правди" кажуть, що Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.