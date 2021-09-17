Арахамия утверждает, что с Коломойским на матче шутил о "деолигархическом" законе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что на футбольном матче с бизнесменом Игорем Коломойским "обменялся шутками".

Источник: Арахамия в комментарии журналистам, цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Нардеп подчеркнул, что на матче был с супругой, сыном и другом. Утверждает также, что "не знал, что на игре будут олигархи или политики", а сидел, мол, лядом с вип-ложей, а не в ней.

Прямая речь: "Он (Коломойский -ред.) сказал: "Сейчас я к тебе подойду - и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть - можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах".

"Я не знал (что на матче будут министры, другие депутаты и бизнесмены), потому что я в ту ложу (общение Арахамии и Коломойского запечатлели в вип-ложе стадиона) не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почётных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия), за бортиком, потом ложа почётных гостей".

Дополнительно: Арахамия также отрицает, что обсуждал с Коломойским вопрос возможного голосования за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.



"Я не знаю (о чем речь). У господина Ткача спросите (журналист УП Михаил Ткач -ред.): если он хочет подставлять господина Разумкова, то пускай господин Ткач приходит и даёт свою позицию. У меня не было никакого такого разговора".

Что предшествовало: На футбольном матче Лиги чемпионов "Динамо" – "Бенфика", который прошел в Киеве 14 сентября, было много чиновников и они вели переговоры прямо в VIP-ложе.

Так, бизнесмен Игорь Коломойский, например, общался с руководителем фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией.

Два источника "Украинской правды" говорят, что Арахамия на футболе договаривался о голосах для отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.