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Голова ДБР каже, що Зеленський йому ще жодного разу не дзвонив

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:21
Голова ДБР каже, що Зеленський йому ще жодного разу не дзвонив
Олексій Сухачов, фото ДБР

В. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявляє, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не телефонував, хоч і встановлено прямий зв'язок.

Джерело: Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, як часто він зустрічається з главою держави, в. о. директора ДБР сказав: "Востаннє бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради щодо масових заходів біля Офісу президента".

Відповідаючи на запитання, наскільки незалежне ДБР і чи телефонує президент особисто в. о. директора, Сухачов сказав: "У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу ще не телефонував".

Що стосується дзвінків від голови Офісу президента Андрія Єрмака, то, як сказав в. о. директора ДБР, "у нього з ним немає прямого зв'язку".

Нагадаємо: Державне бюро розсліжування займається справою про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. За словами Сухачова, слідство ще не отримало інформацію, яка б допомогла встановити, хто був за кермом автомобіля під час події.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРЗеленський
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