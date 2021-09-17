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Голова ДБР каже, що Зеленський йому ще жодного разу не дзвонив

П'ятниця, 17 вересня 2021, 16:21
Олексій Сухачов, фото ДБР

В. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявляє, що президент Володимир Зеленський жодного разу йому не телефонував, хоч і встановлено прямий зв'язок.

Джерело: Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, як часто він зустрічається з главою держави, в. о. директора ДБР сказав: "Востаннє бачив президента досить давно - навесні, ще під час наради щодо масових заходів біля Офісу президента".

Відповідаючи на запитання, наскільки незалежне ДБР і чи телефонує президент особисто в. о. директора, Сухачов сказав: "У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу ще не телефонував".

Що стосується дзвінків від голови Офісу президента Андрія Єрмака, то, як сказав в. о. директора ДБР, "у нього з ним немає прямого зв'язку".

Нагадаємо: Державне бюро розсліжування займається справою про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. За словами Сухачова, слідство ще не отримало інформацію, яка б допомогла встановити, хто був за кермом автомобіля під час події.

Теми: ДБРЗеленський
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