ДТП з Трухіним: слідчі не знають, хто був за кермом, просять відео

Слідство у справі про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна ще не отримало інформацію, яка б допомогла встановити, хто був за кермом автомобіля під час події.

Джерело: виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Сухачов запевнив, що ДБР вживає всіх заходів для повного та об'єктивного розслідування справи. Після отримання матеріалів від Нацполіціі бюро призначило кілька важливих експертиз у справі.

"Ми дуже чекаємо ці результати, а після цього будемо приймати рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі", – сказав Сухачов.

За його словами, "вже встановлено всіх учасників тієї події".

На запитання, чи встановлено, хто був безпосередньо за кермом автомобіля з нардепом, Сухачов сказав: "Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження".

В.о. директора ДБР пояснив, що було проведено аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі "Бориспіль – Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.

Пряма мова Сухачова: "Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали".

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