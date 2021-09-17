ДТП з Трухіним: слідчі не знають, хто був за кермом, просять відео
Слідство у справі про ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна ще не отримало інформацію, яка б допомогла встановити, хто був за кермом автомобіля під час події.
Джерело: виконувач обов'язків директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Сухачов запевнив, що ДБР вживає всіх заходів для повного та об'єктивного розслідування справи. Після отримання матеріалів від Нацполіціі бюро призначило кілька важливих експертиз у справі.
"Ми дуже чекаємо ці результати, а після цього будемо приймати рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі", – сказав Сухачов.
За його словами, "вже встановлено всіх учасників тієї події".
На запитання, чи встановлено, хто був безпосередньо за кермом автомобіля з нардепом, Сухачов сказав: "Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження".
В.о. директора ДБР пояснив, що було проведено аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі "Бориспіль – Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.
Пряма мова Сухачова: "Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали".
Передісторія:
- 23 серпня на Бориспільській трасі у напрямку на Київ сталася аварія за участю нардепа Олександра Трухіна: автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, той протаранив Daewoo – постраждали 6 людей, в тому числі 2 дітей.
- Низка ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi перебував Трухін, однак згодом видалили цю інформацію.
- 31 серпня Нацполіція повідомила, що справу розслідуватиме Державне бюро розслідувань.
- Трухін довго відмовчувався, потім визнав, що був на місці аварії, але не уточнював, чи був за кермом, і спростовував, що хтось із водіїв був п'яний.
- Парламентська фракція "Слуга народу" відмовилася коментувати ситуацію до з'ясування обставин, нібито щоб не впливати на слідство.