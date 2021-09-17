Глава ГБР говорит, что Зеленский ему еще ни разу не звонил

И. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявляет, что президент Владимир Зеленский ни разу ему не звонил, хотя и установлена ​​прямая связь.

Источник: Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос о том, как часто он встречается с главой государства, и.о. директора ГБР сказал: "Последний раз видел президента достаточно давно – весной, еще во время совещания относительно массовых мероприятий возле Офиса президента".



Отвечая на вопрос, насколько независимо ГБР и звонит ли президент лично и.о. директора, Сухачев сказал: "У меня установлена прямая связь, но президент ни разу еще не звонил".



Что касается звонков от главы Офиса президента Андрея Ермака, то, как сказал и.о. директора ГБР, у него с ним нет прямой связи.

Напомним: Государственное бюро расследований занимается делом о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. По словам Сухачова, следствие еще не получило информацию, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события.