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Глава ГБР говорит, что Зеленский ему еще ни разу не звонил

Пятница, 17 сентября 2021, 16:21
Глава ГБР говорит, что Зеленский ему еще ни разу не звонил
Алексей Сухачев, фото ГБР

И. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявляет, что президент Владимир Зеленский ни разу ему не звонил, хотя и установлена ​​прямая связь.

Источник: Сухачев в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос о том, как часто он встречается с главой государства, и.о. директора ГБР сказал: "Последний раз видел президента достаточно давно – весной, еще во время совещания относительно массовых мероприятий возле Офиса президента".

Отвечая на вопрос, насколько независимо ГБР и звонит ли президент лично и.о. директора, Сухачев сказал: "У меня установлена прямая связь, но президент ни разу еще не звонил".

Что касается звонков от главы Офиса президента Андрея Ермака, то, как сказал и.о. директора ГБР, у него с ним нет прямой связи.

Напомним: Государственное бюро расследований занимается делом о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. По словам Сухачова, следствие еще не получило информацию, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события.

Темы: ГБРЗеленский
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