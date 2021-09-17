Україна зможе самостійно виявляти штами коронавірусу

У Центрі громадського здоров’я з’явилось обладнання для виявлення штамів коронавірусу серед українських пацієнтів, раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.

Джерело: МОЗ, міністр Віктор Ляшко у Facebook

Деталі: Йдеться про секвенатор. За словами Ляшка, таке ж обладнання хочуть придбати до центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.

Раніше Україна відправляла зразки біоматеріалу до референс-лабораторій ВООЗ в інших країнах. Тепер ідентифікувати штами можна буде і на території нашої держави.

Фото з Facebook Ляшка

Потужність нового обладнання – 400 зразків на місяць. Ляшко додав, що наявність лабораторії, яка може виявляти нові мутації вірусів – це питання національної безпеки.

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