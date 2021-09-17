Україна зможе самостійно виявляти штами коронавірусу
У Центрі громадського здоров’я з’явилось обладнання для виявлення штамів коронавірусу серед українських пацієнтів, раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.
Джерело: МОЗ, міністр Віктор Ляшко у Facebook
Деталі: Йдеться про секвенатор. За словами Ляшка, таке ж обладнання хочуть придбати до центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах.
Раніше Україна відправляла зразки біоматеріалу до референс-лабораторій ВООЗ в інших країнах. Тепер ідентифікувати штами можна буде і на території нашої держави.
Потужність нового обладнання – 400 зразків на місяць. Ляшко додав, що наявність лабораторії, яка може виявляти нові мутації вірусів – це питання національної безпеки.
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Нагадаємо:
- Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше.
- Зокрема, штам, який вже прозвали "британським", носитиме назву "Альфа", виявлений в Південно-Африканській Республіці – "Бета", у Бразилії – "Гамма".
- Два різновиди "індійського" штаму назвали "Дельтою" та "Капою".