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Україна зможе самостійно виявляти штами коронавірусу

П'ятниця, 17 вересня 2021, 18:03
Україна зможе самостійно виявляти штами коронавірусу
Фото з facebook ляшка

У Центрі громадського здоров’я з’явилось обладнання для виявлення штамів коронавірусу серед українських пацієнтів, раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ. 

Джерело: МОЗ, міністр Віктор Ляшко у Facebook 

Деталі: Йдеться про секвенатор. За словами Ляшка, таке ж обладнання хочуть придбати до центрів контролю та профілактики хвороб у південному, західному та східному регіонах. 

Раніше Україна відправляла зразки біоматеріалу до референс-лабораторій ВООЗ в інших країнах. Тепер ідентифікувати штами можна буде і на території нашої держави. 

 
Фото з Facebook Ляшка

Потужність нового обладнання – 400 зразків на місяць. Ляшко додав, що наявність лабораторії, яка може виявляти нові мутації вірусів – це питання національної безпеки. 

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • Всесвітня організація охорони здоров’я вирішили маркувати штами COVID-19 літерами грецького алфавіту, щоб не дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше. 
  • Зокрема, штам, який вже прозвали "британським", носитиме назву "Альфа", виявлений в Південно-Африканській Республіці – "Бета", у Бразилії – "Гамма". 
  • Два різновиди "індійського" штаму назвали "Дельтою" та "Капою". 

Українська правда

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Теми: коронавірус
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