Украина сможет самостоятельно выявлять штаммы коронавируса

В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления штаммов коронавируса среди украинских пациентов, ранее образцы отправляли в лаборатории ВОЗ.

Источник: Минздрав, министр Виктор Ляшко в Facebook

Детали: Речь идет о секвенаторе. По словам Ляшко, такое же оборудование хотят приобрести в центры контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах.

Ранее Украина отправляла образцы биоматериала в референс-лаборатории ВОЗ в других странах. Теперь идентифицировать штаммы можно будет и на территории нашего государства.

фото з facebook ляшко

Мощность нового оборудования – 400 образцов в месяц. Ляшко добавил, что наличие лаборатории, которая может обнаруживать новые мутации вирусов – это вопрос национальной безопасности.

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Напомним: