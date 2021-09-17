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Украина сможет самостоятельно выявлять штаммы коронавируса

Пятница, 17 сентября 2021, 18:03
Украина сможет самостоятельно выявлять штаммы коронавируса
Фото з facebook ляшко

В Центре общественного здоровья появилось оборудование для выявления штаммов коронавируса среди украинских пациентов, ранее образцы отправляли в лаборатории ВОЗ.

Источник: Минздрав, министр Виктор Ляшко в Facebook

Детали: Речь идет о секвенаторе. По словам Ляшко, такое же оборудование хотят приобрести в центры контроля и профилактики болезней в южном, западном и восточном регионах.

Ранее Украина отправляла образцы биоматериала в референс-лаборатории ВОЗ в других странах. Теперь идентифицировать штаммы можно будет и на территории нашего государства.

 
фото з facebook ляшко

Мощность нового оборудования – 400 образцов в месяц. Ляшко добавил, что наличие лаборатории, которая может обнаруживать новые мутации вирусов – это вопрос национальной безопасности.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним:

  • Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита, чтобы не дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
  • В частности, штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике – "Бета", в Бразилии – "Гамма".
  • Две разновидности "индийского" штамма назвали "Дельтой" и "Капоте".

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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