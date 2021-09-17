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ЦВК зареєструвала експолітв’язня Кремля Сущенка кандидатом у нардепи

П'ятниця, 17 вересня 2021, 18:16
фото: ЄС

ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати на виборах 31 жовтня, серед них – політв’язень кремля Роман Сущенко, який балотуватиметься від "Європейської солідарності".

Джерело: ЦВК

Деталі: 17 вересня ЦВК зареєструвала на ОВО № 184 (Херсонська область) – Тетяну Лазареву від політичної партії "Миколаївці", а на ОВО № 197 (Черкаська область) – Леоніда Даценка (самовисування), Григорія Козьму від політичної партії "Блок Едуарда Гурвіца", Романа Сущенка від політичної партії "Європейська солідарність".

ЦВК також відмовила в реєстрації декільком кандидатам у нардепи – не внесли грошову заставу та неправильно подали документи.

Нагадаємо: Раніше вже було зареєстровані 14 кандидатів у нардепи.

На останніх Сущенко очолював партійний осередок "ЄС" та був обраний заступником голови обласної ради

Українська правда
Теми: ЦВКВерховна Радавибори
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