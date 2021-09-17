ЦИК зарегистрировала экс-политзаключенного Кремля Сущенко кандидатом в нардепы

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты на выборах 31 октября, среди них - политзаключенный кремля Роман Сущенко, который будет баллотироваться от "Европейской солидарности".

Источник: ЦИК

Детали: 17 сентября ЦИК зарегистрировала на ОВО № 184 (Херсонская область) - Татьяну Лазареву от политической партии "Николаевцы", а на ОВО № 197 (Черкасская область) - Леонида Даценко (самовыдвижение), Григория Козьму от политической партии "Блок Эдуарда Гурвица", Романа Сущенко от политической партии "Европейская солидарность".

ЦИК также отказала в регистрации нескольким кандидатам в нардепы - не внесли денежный залог и неправильно подали документы.

Напомним: Ранее уже было зарегистрированы 14 кандидатов в нардепы.

На последних Сущенко возглавлял партийную ячейку "ЕС" и был избран заместителем председателя областного совета.