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ЦИК зарегистрировала экс-политзаключенного Кремля Сущенко кандидатом в нардепы

Пятница, 17 сентября 2021, 18:16
фото: ЕС

ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в народные депутаты на выборах 31 октября, среди них - политзаключенный кремля Роман Сущенко, который будет баллотироваться от "Европейской солидарности".

Источник: ЦИК                                                           

Детали: 17 сентября ЦИК зарегистрировала на ОВО № 184 (Херсонская область) - Татьяну Лазареву от политической партии "Николаевцы", а на ОВО № 197 (Черкасская область) - Леонида Даценко (самовыдвижение), Григория Козьму от политической партии "Блок Эдуарда Гурвица", Романа Сущенко от политической партии "Европейская солидарность".

ЦИК также отказала в регистрации нескольким кандидатам в нардепы - не внесли денежный залог и неправильно подали документы.

Напомним: Ранее уже было зарегистрированы 14 кандидатов в нардепы.

На последних Сущенко возглавлял партийную ячейку "ЕС" и был избран заместителем председателя областного совета.

Украинская правда
Темы: ЦИКВерховная Радавиборы
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