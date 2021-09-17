Російські окупанти обстріляли позиції біля Пісків – ООС
П'ятниця, 17 вересня 2021, 18:27
З початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, втрат з боку українських військових немає.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Так, біля Пісків противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.
Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українська правда