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Російські окупанти обстріляли позиції біля Пісків – ООС

П'ятниця, 17 вересня 2021, 18:27
Ілюстративне фото

З початку доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, втрат з боку українських військових немає. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Так, біля Пісків противник обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру.

Окрім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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