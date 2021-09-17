Российские оккупанты обстреляли позиции у Песков – ООС

С начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, потерь со стороны украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Так, у Песков противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.