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Российские оккупанты обстреляли позиции у Песков – ООС

Пятница, 17 сентября 2021, 18:27
Иллюстративное фото

С начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, потерь со стороны украинских военных нет.

Источник: штаб ООС

Детали: Так, у Песков противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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