Российские оккупанты обстреляли позиции у Песков – ООС
Пятница, 17 сентября 2021, 18:27
С начала суток вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, потерь со стороны украинских военных нет.
Источник: штаб ООС
Детали: Так, у Песков противник обстрелял позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.
Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Украинская правда