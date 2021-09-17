Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Скоро навчання "Об'єднані зусилля": РНБО дала допуск іноземним військовим

П'ятниця, 17 вересня 2021, 19:35
Скоро навчання Об'єднані зусилля: РНБО дала допуск іноземним військовим
Фото з gur.gov.ua

Рада національної безпеки й оборони України проголосувала за те, щоб допустити представників іноземних країн до навчань оборонного характеру "Об'єднані зусилля - 2021", що відбудуться в Україні з 22 до 30 вересня.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 17 вересня, Міністерство оборони

Пряма мова Данілова: "Міністр оборони доповідав питання про навчання "Об'єднані зусилля 2021", в яких ми працюємо з партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, на наступному тижні. І ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн до цих навчань". 

Деталі: Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021" відбудеться з 22 по 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів. В них очікується участь представників і підрозділів від близько 15 країн – членів НАТО та партнерів.

10 вересня головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що це – "навчання оборонного характеру, спрямоване на захист України, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів".

"Об’єднані зусилля - 2021" підготовлені за стандартами НАТО і цього року сплановано 5 інновацій, повідомив Залужний.

Зокрема, вперше цього року будуть відпрацьовувати дії батальйонної тактичної групи багатонаціональної окремої бригади морської піхоти.

За словами Залужного, ці навчання є підсумком річної підготовки, злагодження військових частин і підрозділів ЗСУ, практичним відпрацюванням набутих знань та демонстрацією спільних дій і сумісності із підрозділами збройних сил держав-партнерів.

Відповідно до положень Віденського документу 2011 року, Україна завчасно офіційно повідомила країни-учасниці ОБСЄ про стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021" та участь у ньому держав-партнерів.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОарміяНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: