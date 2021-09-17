Скоро навчання "Об'єднані зусилля": РНБО дала допуск іноземним військовим

Рада національної безпеки й оборони України проголосувала за те, щоб допустити представників іноземних країн до навчань оборонного характеру "Об'єднані зусилля - 2021", що відбудуться в Україні з 22 до 30 вересня.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 17 вересня, Міністерство оборони

Пряма мова Данілова: "Міністр оборони доповідав питання про навчання "Об'єднані зусилля 2021", в яких ми працюємо з партнерами в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться вже у вересні цього року, на наступному тижні. І ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів, іноземних країн до цих навчань".

Деталі: Стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021" відбудеться з 22 по 30 вересня 2021 року на всіх основних військових полігонах, а також в акваторії Чорного й Азовського морів. В них очікується участь представників і підрозділів від близько 15 країн – членів НАТО та партнерів.

10 вересня головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що це – "навчання оборонного характеру, спрямоване на захист України, підвищення її оборонних спроможностей та взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів".

"Об’єднані зусилля - 2021" підготовлені за стандартами НАТО і цього року сплановано 5 інновацій, повідомив Залужний.

Зокрема, вперше цього року будуть відпрацьовувати дії батальйонної тактичної групи багатонаціональної окремої бригади морської піхоти.

За словами Залужного, ці навчання є підсумком річної підготовки, злагодження військових частин і підрозділів ЗСУ, практичним відпрацюванням набутих знань та демонстрацією спільних дій і сумісності із підрозділами збройних сил держав-партнерів.

Відповідно до положень Віденського документу 2011 року, Україна завчасно офіційно повідомила країни-учасниці ОБСЄ про стратегічне командно-штабне навчання "Об’єднані зусилля - 2021" та участь у ньому держав-партнерів.