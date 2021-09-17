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Скоро учения "Объединенные усилия": СНБО дала допуск иностранным военным

Пятница, 17 сентября 2021, 19:35
Скоро учения Объединенные усилия: СНБО дала допуск иностранным военным
Фото с gur.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины проголосовал за то, чтобы допустить представителей иностранных государств к учениям оборонного характера "Объединенные усилия - 2021", которые пройдут в Украине с 22 по 30 сентября.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге 17 сентября, Министерство обороны

Прямая речь Данилова: "Министр обороны докладывал вопрос об учениях  Объединенные усилия 2021", в которых мы работаем с партнерами в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе. И мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров, иностранных государств к этим учениям".

Детали: Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2021" пройдут с 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей. В них ожидается участие представителей и подразделений от около 15 стран – членов НАТО и партнеров.

10 сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что это – "учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров".

"Объединенные усилия - 2021" подготовлены по стандартам НАТО и в этом году спланировано 5 инноваций, сообщил Залужный.

В частности, впервые в этом году будут отрабатывать действия батальонной тактической группы многонациональной отдельной бригады морской пехоты.

По словам Залужного, эти учения являются итогом годовой подготовки, слаженности воинских частей и подразделений ВСУ, практической отработкой полученных знаний и демонстрацией совместных действий и совместимости с подразделениями вооруженных сил государств-партнеров.

В соответствии с положениями Венского документа 2011 года, Украина заблаговременно официально уведомила страны-участницы ОБСЕ о стратегических командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021" и участии в них государств-партнеров.

Алена Рощенко, УП

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Темы: СНБОармияНАТО
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