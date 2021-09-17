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На окупованих територіях спалах захворюваності на COVID-19 – Денісова

П'ятниця, 17 вересня 2021, 20:35

На окупованих територіях Донецької області фіксується майже 100% наповненість місцевих лікарень через зростання рівня захворюваності на коронавірус.

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "Отримала інформацію про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованій території Донецької області. Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року".

Деталі: Денісова каже, що щодня на окупованій території фіксують 500-700 випадків захворювання. Більшість госпіталізованих не були щеплені від COVID-19.

Денісова нагадала, що окупаційна влада використовує тільки російську вакцину, схвалення якої Всесвітня організація охорони здоров’я призупинила.

Омбудсман звернулась до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, зосередити увагу на ситуації, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на визначення COVID-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, а також медичними препаратами та засобами особистого захисту.

Українська правда
Теми: ОРДЛО
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