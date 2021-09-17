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На оккупированных территориях вспышка заболеваемости COVID-19 – Денисова

Пятница, 17 сентября 2021, 20:35

На оккупированных территориях Донецкой области фиксируется почти 100% наполненность местных больниц из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100% наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года".

Детали: Денисова говорит, что каждый день на оккупированной территории фиксируют 500-700 случаев заболевания. Большинство госпитализированных не были привиты от COVID-19.

Денисова напомнила, что оккупационная власть использует только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила.

Омбудсман обратилась к международным гуманитарным организациям, которые имеют доступ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, сосредоточить внимание на ситуации, а также способствовать максимальному обеспечению местных жителей тестами на определение COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, а также медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

Украинская правда
Темы: ОРДЛО
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