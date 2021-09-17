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Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень 

П'ятниця, 17 вересня 2021, 21:35

Президент Володимир Зеленський затвердив  Стратегічний оборонний бюлетень України, який визначає основні напрями реалізації воєнної політики. 

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Зокрема, у першій частині бюлетеня викладено підсумок оборонної реформи, яка реалізовувалася впродовж 2016-2020 років, та основні результати оборонного огляду. Під час здійснення останнього вперше було розроблено опис майбутнього безпекового середовища до 2030 року. 

У другій частині бюлетеня визначено основні напрями реалізації воєнної політики, перспективну модель ЗСУ, основні спроможності сил оборони, яких необхідно досягти. 

Окрім того, у Стратегічному оборонному бюлетені сформульовано місію та бачення сил оборони зразка 2030 року. 

На основі затвердженого бюлетеня будуть розроблені державні цільові програми та інші планувальні документи й проекти з питань розвитку спроможностей сил оборони.

Що передувало: РНБО на засіданні 20 серпня схвалила проєкт Стратегічного оборонного бюлетеня України.

Українська правда

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Теми: Зеленський
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