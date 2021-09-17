Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины, который определяет основные направления реализации военной политики.

Источник: Офис президента

Детали: В частности, в первой части бюллетеня изложены итог оборонной реформы, которая реализовывалась в течение 2016-2020 годов, и основные результаты оборонного обзора. При осуществлении последнего впервые было разработано описание будущего среды в сфере безопасности до 2030 года.

Во второй части бюллетеня определены основные направления реализации военной политики, перспективную модель ВСУ, основные способности сил обороны, которые необходимо достичь.

Кроме того, в Стратегическом оборонном бюллетене сформулировано миссию и видение сил обороны образца 2030 года.

На основе утвержденного бюллетеня будут разработаны государственные целевые программы и другие планировочные документы и проекты по развитию возможностей сил обороны.

Что предшествовало: СНБО на заседании 20 августа одобрил проект Стратегического оборонного бюллетеня Украины.