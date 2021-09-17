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США помилились та завдали удару по цивільних в Афганістані

П'ятниця, 17 вересня 2021, 22:53

США підтвердили, що переплутали терористів "Ісламської держави" з мирними мешканцями та завдали по останнім удару безпілотником в Кабулі 29 серпня – загинуло 10 цивільних осіб. 

Джерело: BBC

Деталі: За словами генерала Центрального командування США Кеннета Маккензі, удар був трагічною помилкою, внаслідок якої загинули 10 цивільних. 

Подія трапилась за кілька днів до виведення військ США з Афганістану. Так, 29 серпня загинув гуманітарний працівник та дев’ять членів його родини, включно із сімома дітьми. Найменшому із загиблих було два роки. 

Вказується, що американська розвідка відслідковувала автівку, яка начебто була пов’язана із терористами. Автомобіль гуманітарного працівника був помічений на території, пов’язаній із "Ісламською державою". Маршрут його пересування начебто співпадав із іншими розвідувальними даними щодо планів терористів з нападу на аеропорт Кабула. Під час спостереження за автомобілем було видно, що люди вантажили туди щось, схоже з повітря на вибухівку. Потім виявилось, що це були ємності з водою, а не вибухівка. 

Генерал Маккензі приніс свої вибачення. 

Що передувало: США 29 серпня завдали авіаудару по автомобілю, в якому перебувало "кілька терористів-смертників" з ІДІЛ, перш ніж вони змогли нанести удар по американській військовій евакуації в міжнародному аеропорту Кабула.

Українська правда
Теми: АфганістанСША
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