США ошиблись и нанесли удар по гражданским в Афганистане

США подтвердили, что переплутали террористов "Исламского государства" с мирными жителями и нанесли по последним удар беспилотником в Кабуле – погибли 10 гражданских лиц.

Источник: BBC

Детали: По словам генерала Центрального командования США Кеннета Маккензи, удар был трагической ошибкой, в результате которой погибли 10 гражданских.

Инцидент произошел за несколько дней до вывода войск США из Афганистана. Так, 29 августа погиб гуманитарный работник и девять членов его семьи, включая семь детьми. Самому меньшему из погибших было два года.

Указывается, что американская разведка отслеживала машину, которая якобы была связана с террористами. Автомобиль гуманитарного работника был замечен на территории, связанной с "Исламской государством". Маршрут его передвижения якобы совпадал с другими разведывательными данными о планах террористов касательно нападения на аэропорт Кабула. Во время наблюдения за автомобилем было видно, что люди грузили туда что-то, похожее с воздуха на взрывчатку. Потом оказалось, что это были емкости с водой, а не взрывчатка.

Генерал Маккензи принес свои извинения.

Что предшествовало: США 29 августа нанесли авиаудар по автомобилю, в котором находились "несколько террористов-смертников" из ИГИЛ, прежде чем они смогли нанести удар по продолжающейся американской военной эвакуации в международном аэропорту Кабула.