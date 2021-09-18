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Байден скликає саміт з питань COVID на полях Генасамблеї ООН

Субота, 18 вересня 2021, 00:27
Байден скликає саміт з питань COVID на полях Генасамблеї ООН
Фото: Аbcnews

У середу, 22 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден скликає віртуальний саміт із питань COVID на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Ця зустріч стосується розширення та посилення наших спільних зусиль щодо подолання COVID-19, виходячи з попередніх зібрань світових лідерів та міністрів на таких форумах, як G7, G20 та Accelerator, щоб об’єднати громадянське суспільство, громадські організації, благодійників та промисловість разом зі світовими лідерами та узгодити спільне бачення спільного подолання COVID-19".

Деталі: Зокрема, на саміті планують розглянути такі теми:

  • Вакцинація і забезпечення рівного доступу до вакцин та отримання зброї.
  • Вирішення кисневої кризи і забезпечення доступних тестів, терапевтичних препаратів і засобів індивідуального захисту.
  • Покращення за рахунок створення стійкого механізму фінансування охорони здоров'я і глобального лідерства у сфері виникнення загроз.
  • Заклик світу до відповідальності шляхом узгодження цілей, відстеження прогресу та підтримки один одного у виконанні зобов’язань.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 вересня прийматиме у Білому домі перший в очному форматі саміт лідерів "четвірки", до якої входять США, Австралія, Індія і Японія.

Українська правда

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Теми: ООНСШАкоронавірусБайден
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