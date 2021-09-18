Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден скликає саміт з питань COVID на полях Генасамблеї ООН

Субота, 18 вересня 2021, 00:27
Фото: Аbcnews

У середу, 22 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден скликає віртуальний саміт із питань COVID на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Джерело: Білий дім

Дослівно: "Ця зустріч стосується розширення та посилення наших спільних зусиль щодо подолання COVID-19, виходячи з попередніх зібрань світових лідерів та міністрів на таких форумах, як G7, G20 та Accelerator, щоб об’єднати громадянське суспільство, громадські організації, благодійників та промисловість разом зі світовими лідерами та узгодити спільне бачення спільного подолання COVID-19".

Деталі: Зокрема, на саміті планують розглянути такі теми:

  • Вакцинація і забезпечення рівного доступу до вакцин та отримання зброї.
  • Вирішення кисневої кризи і забезпечення доступних тестів, терапевтичних препаратів і засобів індивідуального захисту.
  • Покращення за рахунок створення стійкого механізму фінансування охорони здоров'я і глобального лідерства у сфері виникнення загроз.
  • Заклик світу до відповідальності шляхом узгодження цілей, відстеження прогресу та підтримки один одного у виконанні зобов’язань.

Нагадаємо: Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 вересня прийматиме у Білому домі перший в очному форматі саміт лідерів "четвірки", до якої входять США, Австралія, Індія і Японія.

Українська правда
Теми: ООНСШАкоронавірусБайден
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna

відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві

фотоУкраїна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Афганістан: таліби дозволили вчитися у школах лише хлопцям

Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

Усі новини...
ООН
Зеленський все ж вирішив знову їхати до США
Вірменія подала в Міжнародний суд ООН на Азербайджан
Кулеба звинуватив ООН через неучасть у саміті Кримської платформи
Останні новини
02:21
ВіДЕОТуристи місії SpaceX повернулися на Землю
01:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на сирійський газопровід
00:46
Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді
23:52
Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги
23:23
Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат
22:34
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
21:44
фото, відеоКанатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів
21:27
відеоПротести коронаскептиків у Австралії: сотні затриманих та постраждалі поліцейські
20:41
фотоУкраїна виборола 4 "золота" на чемпіонаті світу з веслування
20:00
відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві
Усі новини...