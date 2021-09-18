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Байден созывает саммит по вопросам COVID на полях Генассамблеи ООН

Суббота, 18 сентября 2021, 00:27
Байден созывает саммит по вопросам COVID на полях Генассамблеи ООН
Фото: Аbcnews

В среду, 22 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден созывает виртуальный саммит по вопросам COVID на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Белый дом

Дословно: "Эта встреча касается расширения и усиления наших совместных усилий по преодолению COVID-19, исходя из предыдущих собраний мировых лидеров и министров на таких форумах, как G7, G20 и Accelerator, чтобы объединить гражданское общество, общественные организации, благотворителей и промышленность вместе с мировыми лидерами и согласовать общее видение совместного преодоления COVID-19".

Детали: В частности, на саммите планируется рассмотреть следующие темы:

  • Вакцинация и обеспечения равного доступа к вакцинам и получению оружия.
  • Решение кислородного кризиса и обеспечения доступных тестов, терапевтических препаратов и средств индивидуальной защиты.
  • Улучшение за счет создания устойчивого механизма финансирования здравоохранения и глобального лидерства в сфере возникновения угроз.
  • Призыв мира к ответственности путем согласования целей, отслеживания прогресса и поддержки друг друга в исполнении обязательств.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 сентября будет принимать в Белом доме первый в очном формате саммит лидеров "четверки", в которую входят США, Австралия, Индия и Япония.

Украинская правда

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Темы: ООНСШАкоронавирусБайден
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