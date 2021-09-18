Байден созывает саммит по вопросам COVID на полях Генассамблеи ООН

В среду, 22 сентября, президент Соединенных Штатов Джо Байден созывает виртуальный саммит по вопросам COVID на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: Белый дом

Дословно: "Эта встреча касается расширения и усиления наших совместных усилий по преодолению COVID-19, исходя из предыдущих собраний мировых лидеров и министров на таких форумах, как G7, G20 и Accelerator, чтобы объединить гражданское общество, общественные организации, благотворителей и промышленность вместе с мировыми лидерами и согласовать общее видение совместного преодоления COVID-19".

Детали: В частности, на саммите планируется рассмотреть следующие темы:

Вакцинация и обеспечения равного доступа к вакцинам и получению оружия.

Решение кислородного кризиса и обеспечения доступных тестов, терапевтических препаратов и средств индивидуальной защиты.

Улучшение за счет создания устойчивого механизма финансирования здравоохранения и глобального лидерства в сфере возникновения угроз.

Призыв мира к ответственности путем согласования целей, отслеживания прогресса и поддержки друг друга в исполнении обязательств.

Напомним: Президент Соединенных Штатов Джо Байден 24 сентября будет принимать в Белом доме первый в очном формате саммит лидеров "четверки", в которую входят США, Австралия, Индия и Япония.