Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Німеччині 840 осіб щепили протермінованою вакциною

Субота, 18 вересня 2021, 03:48
Фото з відкритих джерел

840 осіб у трьох містах Німеччини отримали щеплення проти коронавірусу протермінованою вакциною Moderna.

Джерело: Bild

Деталі: Інциденти з вакциною сталися у містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені та Есслінгені.

Причиною, імовірно, стало неправильне маркування вакцини, тобто вказана дата згодом виявилася помилковою.

Як зазначають лікарі, не бачать приводів для занепокоєння через інцидент.

"Поки що не було зроблено висновків, що більш тривалий час зберігання вплинув би на ефективність (вакцини – ред.)", – сказала медичний директорка центру вакцинації Зіндельфінгена.

Згідно з новим дослідженням виробника, вакцина настільки стабільна, що її можна зберігати протягом трьох місяців при стабільній температурі холодильника.

Однак у Європі все ще діє специфікація Європейського агентства з лікарських засобів, згідно з якою зберігання не повинно перевищувати 30 днів.

Нагадаємо: Німецька медсестра з числа антиваксерів могла зробити ін’єкцію фізіологічним розчином замість вакцини проти Covid-19 8 600 людям.

Теми: Німеччинавакцинація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna

відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві

фотоУкраїна посилила систему протиповітряної оборони на півночі

Афганістан: таліби дозволили вчитися у школах лише хлопцям

Мер Будапешта пообіцяв звільнити Угорщину від Орбана

Жителям ОРДЛО, звезеним у Ростовську область на голосування, роздають паспорти РФ

Усі новини...
Німеччина
Підозра теракту в синагозі у Німеччині: затриманих четверо, вибухівки не знайшли
Пенсійні угоди з Німеччиною та Ізраїлем коштуватимуть Фонду понад 10 млрд грн — Мінфін
Музей мадам Тюссо переодягнув воскову Меркель, бо її епоха минає
Останні новини
02:21
ВіДЕОТуристи місії SpaceX повернулися на Землю
01:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на сирійський газопровід
00:46
Двоє людей загинули в серії вибухів в афганському Джелалабаді
23:52
Більше ста афганських журналістів просять у міжнародної спільноти допомоги
23:23
Окупанти в Криму висунули нові "звинувачення" політв'язню Ахтемову – адвокат
22:34
Дослідники розповіли про переваги вакцини Moderna
21:44
фото, відеоКанатоходець пройшов по тросу між Ейфелевою вежею і театром на висоті 70 метрів
21:27
відеоПротести коронаскептиків у Австралії: сотні затриманих та постраждалі поліцейські
20:41
фотоУкраїна виборола 4 "золота" на чемпіонаті світу з веслування
20:00
відео, фотоСтрілянина у Затоці: силовики схопили підозрюваного у вбивстві
Усі новини...