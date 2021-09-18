У Німеччині 840 осіб щепили протермінованою вакциною

840 осіб у трьох містах Німеччини отримали щеплення проти коронавірусу протермінованою вакциною Moderna.

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Деталі: Інциденти з вакциною сталися у містах Зіндельфінгені, Ройтлінгені та Есслінгені.

Причиною, імовірно, стало неправильне маркування вакцини, тобто вказана дата згодом виявилася помилковою.

Як зазначають лікарі, не бачать приводів для занепокоєння через інцидент.

"Поки що не було зроблено висновків, що більш тривалий час зберігання вплинув би на ефективність (вакцини – ред.)", – сказала медичний директорка центру вакцинації Зіндельфінгена.

Згідно з новим дослідженням виробника, вакцина настільки стабільна, що її можна зберігати протягом трьох місяців при стабільній температурі холодильника.

Однак у Європі все ще діє специфікація Європейського агентства з лікарських засобів, згідно з якою зберігання не повинно перевищувати 30 днів.

Нагадаємо: Німецька медсестра з числа антиваксерів могла зробити ін’єкцію фізіологічним розчином замість вакцини проти Covid-19 8 600 людям.