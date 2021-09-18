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В Германии 840 человек привили просроченной вакциной

Суббота, 18 сентября 2021, 03:48
В Германии 840 человек привили просроченной вакциной
Фото из открытых источников

840 человек в трех городах Германии получили прививки против коронавируса просроченной вакциной Moderna.

Источник: Bild

Детали: Инциденты с вакциной произошли в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.

Причиной, вероятно, стала неправильная маркировка вакцины, то есть указаная дата впоследствии оказалась ложной.

Как отмечают врачи, не видят поводов для беспокойства из-за инцидента.

"Пока не было сделано выводов, что более длительное время хранения повлияло бы на эффективность (вакцины – ред.)", – сказала медицинский директор центра вакцинации Зиндельфингена.

Согласно новому исследованию производителя, вакцина настолько стабильна, что ее можно хранить в течение трех месяцев при стабильной температуре холодильника.

Однако в Европе все еще действует спецификация Европейского агентства по лекарственным средствам, согласно которому хранение не должно превышать 30 дней.

Напомним: Немецкая медсестра из числа антиваксерив могла сделать инъекцию физиологическим раствором вместо вакцины против Covid-19 8 600 людям.

Темы: Германиявакцинация
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