В Германии 840 человек привили просроченной вакциной
840 человек в трех городах Германии получили прививки против коронавируса просроченной вакциной Moderna.
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Детали: Инциденты с вакциной произошли в городах Зиндельфинген, Ройтлинген и Эсслинген.
Причиной, вероятно, стала неправильная маркировка вакцины, то есть указаная дата впоследствии оказалась ложной.
Как отмечают врачи, не видят поводов для беспокойства из-за инцидента.
"Пока не было сделано выводов, что более длительное время хранения повлияло бы на эффективность (вакцины – ред.)", – сказала медицинский директор центра вакцинации Зиндельфингена.
Согласно новому исследованию производителя, вакцина настолько стабильна, что ее можно хранить в течение трех месяцев при стабильной температуре холодильника.
Однако в Европе все еще действует спецификация Европейского агентства по лекарственным средствам, согласно которому хранение не должно превышать 30 дней.
Напомним: Немецкая медсестра из числа антиваксерив могла сделать инъекцию физиологическим раствором вместо вакцины против Covid-19 8 600 людям.