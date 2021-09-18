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Бельгія послаблює масковий режим

Субота, 18 вересня 2021, 05:45

Бельгія з 1 жовтня скасує загальне зобов’язання щодо носіння масок, зокрема у закладах харчування та магазинах.

Джерело: прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо, цитує The Brussels Times

Пряма мова: "…сьогодні 8,5 мільйона людей у Бельгії зробили першу вакцинацію, а 84% дорослих у нашій країні повністю вакциновані".

Деталі: З 1 жовтня носіння масок у закладах харчування та магазинах буде зняте як для клієнтів, так і для персоналу.

Проте по всій країні маски залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті та на вокзалах, у закладах охорони здоров’я, а також закладах надання послуг – таких як перукарні.

Однак, за словами Кроо, регіони можуть запроваджувати більш жорсткі карантинні заходи у залежності від ситуації із зараженнями або ж за умови низького рівня вакцинації – як-от у Брюсселі, де нещеплена половина населення.

На заходах, де більше 500 осіб у приміщенні та 750 осіб на вулиці без документа про щеплення, маски також залишаються обов’язковими.

Розважальні заклади також будуть відкриті з 1 жовтня для відвідувачів, які можуть довести, що вони повністю вакциновані, мають негативний тест або підтвердження, що одужали від інфекції Covid-19.

Нагадаємо: Бельгія послабила обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, з 1 вересня.

Теми: Бельгіякарантин
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